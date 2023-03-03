Ульяновск, 3 марта, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Ульяновский футбольный клуб «Волга» оштрафован на 500 тыс. рублей за инцидент с бананом, брошенным на поле во время матча с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом 3 марта сообщает «Спорт-Экспресс.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Также клуб наказан проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно.

«Решение — штраф 500 тыс. рублей и один кубковый матч без зрителей условно», — сказал пресс-атташе «Волги» Олег Савинов.

По его словам, сейчас руководство клуба думает над апелляцией. Он также отметил, что ранее клуб описал все обстоятельства инцидента в объяснительном письме, которое подавали на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, на 91-й минуте матча Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил банан в полузащитника санкт-петербургского клуба Вендела. После этого директор «Волги» Михаил Наволокин сообщил о наличии видеосъёмки, на которой видно человека, бросившего банан.