Соцсети: в США унизили женщин, выпустив к 8 Марта шоколад с лицом трансгендера

Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Американская кондитерская компания «поздравила» женщин с наступающим 8 Марта, выпустив батончик, на упаковке которого изображена женщина-трансгендер. Об этом сообщают местные СМИ.

Батончик, на упаковке которого изображена женщина-трансгендер Цитата из видео

Отмечается, что представительницы женского пола не оценили данный маркетинговый ход. По их мнению, кондитерская компания оскорбляет и унижает американских женщин. В настоящее время граждане США выступают с призывами бойкотировать кондитерский бренд.

«Они нанесли лицо транс-«женщины» на обертку шоколадных батончиков с надписью HerShe, выпущенных в часть Международного женского дня», — написала одна из пользовательниц социальной сети, добавив, что данный шаг унижает женщин.

Напомним, что в январе текущего года трансгендер Брайан Нгуен выиграл региональный конкурс красоты, проходивший под эгидой «Мисс Америка».