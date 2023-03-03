Вашингтон, 3 марта, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Американская кондитерская компания «поздравила» женщин с наступающим 8 Марта, выпустив батончик, на упаковке которого изображена женщина-трансгендер. Об этом сообщают местные СМИ.

Цитата из видео Батончик, на упаковке которого изображена женщина-трансгендер

Отмечается, что представительницы женского пола не оценили данный маркетинговый ход. По их мнению, кондитерская компания оскорбляет и унижает американских женщин. В настоящее время граждане США выступают с призывами бойкотировать кондитерский бренд.

«Они нанесли лицо транс-«женщины» на обертку шоколадных батончиков с надписью HerShe, выпущенных в часть Международного женского дня», — написала одна из пользовательниц социальной сети, добавив, что данный шаг унижает женщин.

Напомним, что в январе текущего года трансгендер Брайан Нгуен выиграл региональный конкурс красоты, проходивший под эгидой «Мисс Америка».