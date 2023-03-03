Власти Брянской области поддержат всех пострадавших от диверсантов жителей

Брянск, , 15:07 — REGNUM Власти Брянской области окажут поддержку всем жителям, пострадавшим от диверсантов ВСУ, работа осуществляется с каждой семьёй, заверил 3 марта губернатор Александр Богомаз.

Александр Богомаз Bryanskobl.ru

По его словам, сейчас в Климовский район выехали заместители главы региона. Они встретятся с жителями и навестят семьи пострадавших. Всем будет оказана необходимая помощь, добавил Богомаз.

«И родным Фёдора будет оказана всесторонняя помощь, мы с его мамой постоянно на связи. Желаю нашему герою поскорее поправиться!» — написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Напомним, десятилетний мальчик Фёдор находится в стабильном состоянии после полученного ранения при атаке украинских диверсантов в Брянской области. Ребёнок при этом смог помочь двум девочкам спастись от диверсантов. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает, он проходит лечение в областной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта диверсанты ВСУ проникли в Брянскую область, где взяли в заложники несколько человек в селе Любечане. На территории Климовского района области они обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, из миномётов было обстреляно село Ломаковка, обошлось без пострадавших. На село Сушаны была совершена атака беспилотника, в результате загорелся один из домов.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, власти примут меры по предотвращению событий, подобных теракту в Брянской области.