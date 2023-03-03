Москва, 3 марта, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Райффайзенбанк временно приостановил открытие новых счетов для юридических лиц из-за большого количества заявок. Ограничено и открытие новых валютных счетов, заявил представитель кредитной организации 3 марта изданию «Ведомости».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В банке пояснили, что получают большое количество запросов об открытии счетов, кроме того, банки-корреспонденты усилили требования к проверкам и проведению валютных платежей. Поэтому кредитная организация концентрируется на обслуживании действующих клиентов и их валютных счетов.

«Райффайзенбанк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам — юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам — юридическим лицам», — сказал представитель банка.

Физических лиц, имеющих счета в Райффайзенбанке, изменения не коснутся, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, дочерняя организация австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — Райффайзенбанк — с февраля 2023 года ограничила некоторые клиентские операции в России. Так, с 6 марта вырастет минимальная сумма исходящего перевода в иностранной валюте для клиентов-физлиц.