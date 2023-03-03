Глава Коломны Гречищев заявил, что экстренные службы не обнаружили признаков взрыва в городе

Коломна, Московская область, , 14:46 — REGNUM В Коломне после сообщений в соцсетях о якобы прозвучавших ночью громких хлопках признаков взрыва не обнаружено, сообщил 3 марта глава городского округа Александр Гречищев.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«После сообщений экстренные службы выехали для проверки местности. Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время», — написал Гречищев во «ВКонтакте».

Он добавил, что в воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем. Возгораний и повреждений нет. Газовое и электроснабжение в округе работают в штатном режиме.

«Безопасности жителей ничего не угрожает», — уточнил Гречищев.

Глава городского округа призвал жителей не поддаваться на провокации и не доверять фейковым сообщениям, которые могут быть использованы как террористические методы для запугивания населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных пабликах было опубликовано видео, на котором был слышен взрыв. По словам очевидцев, он был такой силы, что его было слышно во всей Коломне.