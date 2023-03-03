ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артёмовску

Артемовск, , 14:49 — REGNUM Украинские военнослужащие любым способом пытаются задержать продвижение российской армии, рассказал РИА Новости участник специальной военной операции.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«При отступлении украинская армия всё взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать», — сказал он, добавив, что практически все мосты на подступах к Артёмовску ВСУ уничтожили.

Украинская армия пытается максимально разрушить гражданскую инфраструктуру, чтобы России потом пришлось восстанавливать ещё больше объектов, заключил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что Киев планируют вывести регулярные войска из Артёмовска, но мобилизованных это не коснётся. Их бросят, чтобы российские войска о них «спотыкались» и замедлили своё продвижение, добавил советник.