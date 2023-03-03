ВСУ взорвали почти все мосты возле Артёмовска
ВСУ взорвали почти все мосты на подступах к Артёмовску
ДНР, 3 марта, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Украинские военнослужащие любым способом пытаются задержать продвижение российской армии, рассказал РИА Новости участник специальной военной операции.
«При отступлении украинская армия всё взрывает, уничтожает инфраструктуру. Таким способом они хотят нас задержать», — сказал он, добавив, что практически все мосты на подступах к Артёмовску ВСУ уничтожили.
Украинская армия пытается максимально разрушить гражданскую инфраструктуру, чтобы России потом пришлось восстанавливать ещё больше объектов, заключил военный.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что Читайте также: Киев планирует вывести регулярные войска из Артёмовска, но мобилизованных это не коснётся. Их бросят, чтобы российские войска о них «спотыкались» и замедлили своё продвижение, добавил советник.