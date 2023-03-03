Москва, , 14:37 — REGNUM При взрыве в здании суда в столице Черногории Подгорице погиб один человек. Об этом 3 марта сообщили в МВД республики.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

Происшествие случилось в 11:35 по местному времени (13:35 по московскому) на входе в здание суда первой инстанции в Подгорице. По данным полиции, мужчина с инициалами М. Б. активировал боеприпас: предположительно, ручную гранату. Ранения получили пять человек, сам подозреваемый погиб.

На место прибыли полиция и сотрудники скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в черногорской Подгорице произошёл взрыв в здании суда. В момент взрыва там присутствовало множество людей.