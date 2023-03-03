Москва, 3 марта, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Так называемая формула мира президента Украины Владимира Зеленского вовсе не направлена на установление подлинного мира, заявили 3 марта в МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают последовательно реализовывать свои геополитические планы по уничтожению России, для чего всё более активно накачивают Украину вооружениями, натаскивают украинских военных, помогают своим киевским подопечным с определением целей и направления ударов», — сказано в заявлении.

Так называемая «формула мира», которую Зеленский представил осенью 2022 года во время своего видеовыступления на Генассамблее ООН, предполагает, по его словам, «наказание за преступление, защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности».

В Киеве ранее заявляли, что готовы вести переговоры с Россией только при условии возвращения к границам 1991 года. В Москве, в свою очередь, констатировали, что переговоры возможны после выполнения Киевом всех требований, выдвинутых в начале СВО, и признания возвращения четырех регионов в состав России.