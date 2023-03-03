Экс-советник ЦРУ Рикардс: следующим шагом США по Украине может стать новая эскалация конфликта

Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что Киев проигрывает в конфликте, а санкции Вашингтона в отношении России потерпели неудачу, поэтому единственным ответом США является эскалация конфликта. Об этом он написал в своей статье для Daily Reckoning.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он признался, что его ошеломили новости об увеличении поставок США оружия Киеву.

«Мы начали с ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, а затем обязались предоставить Украине танки», ­ — напомнил он, добавив, что вслед за этим президент Украины Владимир Зеленский потребовал и истребителей F-16.

Рикардс отметил, что, несмотря на то, что президент США Джо Байден сказал «нет» поставкам самолётов, это ничего не значит, ведь он раньше отказывал и в поставках танков.

Эксперт считает, что, скорее всего, это только вопрос времени, когда Байден одобрит передачу F-16.

Бывший советник ЦРУ заявил, что ни одна из этих мер поддержки не была такой уж эффективной, при этом Вооружённые силы России постепенно изматывают ВСУ на широком фронте.

Он напомнил, что западные арсеналы очень истощились из-за боеприпасов и оружия, которые были поставлены Киеву, при этом они и так были небольшие.

Он уверен, что ситуация стала ещё хуже, поскольку дефицит нельзя восполнить оперативно.

Как передавало ИА REGNUM, Германия может перенести часть оружейных производств в США, чтобы решить вопрос с боеприпасами для помощи Киеву. По информации Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в США намерен обсудить с президентом Джо Байденом вопрос бесперебойных поставок оружия на Украину.