Москва, , 14:30 — REGNUM «Тинькофф Банк» приостановил валютные переводы в Грузию, сообщили 3 марта в службе поддержки кредитной организации.

Банкомат «Тинькофф» © Сергей Пятаков/РИА Новости

«Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», — сообщили ТАСС в службе поддержки.

При этом возможность переводов евро и долларов сохранилась в другие страны, уточнили в кредитной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, российский банк «Тинькофф» 25 февраля попал под санкции Евросоюза, после чего брокер «Тинькофф инвестиции» объявил о приостановке торговли иностранными ценными бумагами и евро на «СПБ бирже». Позже приложения банка «Тинькофф» были удалены из онлайн-магазина App Store.