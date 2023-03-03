Кабмин Украины одобрил выход из соглашения о помощи семьям военных, погибших в Афганистане

Киев, , 14:21 — REGNUM Законопроект о выходе из соглашения о помощи семьям погибших в Афганистане военнослужащих одобрил кабинет министров Украины. Об этом 3 марта сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Советские десантники в Афганистане

Он отметил, что одобрен проект закона о выходе из соглашения о государственной соцпомощи членам семей военнослужащих, которые погибли в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства 3 марта.

Напомним, соглашение о помощи семьям погибших в Афганистане военнослужащих было подписано в Москве 24 сентября 1993 года. Военные действия в Афганистане велись с 1979 по 1989 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что текущее состояние Украины сравнимо с ситуацией в Афганистане — экономика в упадке, финансовая система в полной зависимости от международных кредитов.