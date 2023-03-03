В Молдавии опровергли намерение провести совместную с Украиной операцию в Приднестровье

Молдавия, , 14:21 — REGNUM Молдавия и Украине не планируют проведение совместной военной операции в Приднестровье, заявил 3 марта вице-премьер Молдавии Олег Серебрян.

Вице-премьер Молдавии Олег Серебрян © Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Украина вправе размещать свои войска в той части своей территории, где считает нужным, это не может служить доказательством какой-либо угрозы, отметил он.

Ранее представители ВСУ подтвердили сосредоточение сил у границы с Приднестровьем. Это также подтверждают некоторые молдавские, приднестровские и украинские СМИ. Новый премьер-министр Молдавии Дорис Речан в конце февраля 2023 года заявил, что Россия должна вывести свой миротворческий контингент из Приднестровья.

По одной из версий, целью Киева в возможной совместной с Молдавией операции будет захват крупных склад вооружения, размещенных в Приднестровье.

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина рассматривает возможность организации радиоактивной провокации на границе с Приднестровьем с целью обвинить в этом российских военных.