Москва, , 14:21 — REGNUM Убийство украинскими диверсантами двоих человек в Брянской области было совершено из оружия НАТО, заявили 3 марта в Министерстве иностранных дел России.

Россия. Брянская область. Мужчина, пострадавший в результате обстрела украинских диверсантов © ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В связи с этим возникает вопрос о квалификации государств — членов Альянса в качестве соучастников, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия сделала соответствующие выводы из произошедшего, это преступление не останется безнаказанным, подчеркнули в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничные районы Брянской области и напали на местных жителей в сёлах Любечане и Сушаны.

В результате атаки погибли два человека, ещё несколько человек были ранены, в том числе 11-летний ребёнок. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом.

В ФСБ сообщили, что террористов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.