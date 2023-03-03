Подгорица, 3 марта, 2023, 14:13 — ИА Регнум. В черногорской Подгорице произошёл взрыв в здании суда, сообщили 3 марта СМИ балканской страны.

Цитата из видео На месте взрыва

Происшествие случилось в суде первой инстанции в столице Черногории. Уточняется, что в результате ЧП есть раненые, однако подтверждения от властей пока нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3785718" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как информирует Радио и телевидение Черногории, одно лицо активировало взрывное устройство на входе в здание суда. Предположительно, сработавший боеприпас является ручной гранатой. В суде в момент взрыва присутствовало множество людей. На месте работают медики и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе Запорожской АЭС произошло не менее семи взрывов после обстрелов города Энергодара со стороны ВСУ, написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.