Депутат Рады Гайду: площадь пахотных земель на Украине сократилась на 5 млн га из-за мин

Киев, , 14:15 — REGNUM Порядка 5 млн га сельскохозяйственных земель на Украине непригодны к использованию. Об этом заявил глава аграрного комитета Верховной рады Александр Гайду со ссылкой на данные областных военных администраций.

Противопехотная мина © Виктор Антонюк/РИА Новости

По его словам, причина кроется в минировании, загрязнении взрывоопасными остатками или продолжающихся боевых действиях.

Гайду отметил, что сокращение посевных площадей влияет на продовольственную стабильность страны.

«Поэтому сегодня наша первоочередная задача — с помощью международных партнеров создать условия для разминирования земли малых и средних аграриев, у которых нет возможности сделать это самостоятельно», — подчеркнул депутат.

Глава комитета Рады также рассказал о планах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) выделить около $50 млн на закупку механизированных средств разминирования и подготовку операторов таких средств для очистки территории Украины.