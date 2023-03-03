Берн, , 14:14 — REGNUM В Швейцарии упростят выдачу фармацевтического героина наркозависимым, разрешив покупать несколько доз в аптеках, а не только в спеццентрах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

Госпиталь в Швейцарии © Pius Koller/Global Look Press

Так, в документе указано, что федеральный совет страны намерен упростить медикаментозную выдачу фармацевтического наркотика.

Уточняется, что в Швейцарии намерены сделать терапевтическое наблюдение более гибким для «лучшего удовлетворения потребности стареющих пациентов».

Отмечается, что ранее такие дозы выдавали лишь специализированные центры, а теперь их можно будет получать в аптеках.

Как передавало ИА REGNUM, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города «перестать спать» и дать отпор наркотикам. По его словам, наркотики разрушают Нью-Йорк и другие города по всей Америке.