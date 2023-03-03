«Вкусвилл» приостановил продажу алкоголя в Москве и Подмосковье
Москва, 3 марта 2023, 14:08 — REGNUM В магазинах сети «Вкусвилл» в Москве и Московской области сняли с продажи алкогольные напитки, сообщает 3 марта «Коммерсант» со ссылкой на представителя ритейлера.
Отмечается, что данная мера вызвана техническими причинами.
Как сообщало ИА REGNUM, на российский рынок выйдет индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD). Компания находится в тройке по популярности производителей виски в мире. Партнёрству с индийским производителем способствовали приостановки поставок в Россию крупнейших мировых компаний.