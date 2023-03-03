Москва, 3 марта, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В магазинах сети «ВкусВилл» в Москве и Московской области сняли с продажи алкогольные напитки, сообщает 3 марта «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ретейлера.

Илья Питалев/РИА Новости Магазин продуктов питания «ВкусВилл»

Отмечается, что данная мера вызвана техническими причинами.

«Это связано с переустановкой программного обеспечения. Сам процесс займет не больше 20 дней», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, на российский рынок выйдет индийский производитель алкоголя Allied Blenders & Distillers (ABD). Компания находится в тройке по популярности производителей виски в мире. Партнёрству с индийским производителем способствовали приостановки поставок в Россию крупнейших мировых компаний.