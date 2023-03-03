ВСУ опубликовали видеокадры взрыва моста в Артёмовске, РИА Новости подтвердили их достоверность

Артемовск, , 14:04 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 марта подорвали железнодорожный мост через реку Бахмутка, ведущий в самый центр Артемовска. Момент взрыва ВСУ опубликован в соцсетях. Информацию о подрыве подтвердили сразу несколько источников, в частности — РИА Новости со ссылкой на собственные источники в ВС РФ: отмечают, что украинские силы делают все, чтобы российской стороне в дальнейшем пришлось восстанавливать больше гражданской инфраструктуры.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, взрывами уничтожены мост через реку Бахмутку в северо-восточной части Артёмовска, а также автомобильный мост через канал на северо-западе города, соединявший город с окрестностями — Часовым Яром, Богдановкой и Калиновкой.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале, в частности, напомнил, что ранее украинские власти и их западные спонсоры неоднократно подчёркивали ничтожную стратегическую роль Артёмовска для военных манёвров.

Подрыв моста в Артёмовске Цитата из видео

«Тем временем боевики ВСУ взрывают мосты в «стратегически неважном», «никому не нужном», «не играющем никакой роли», «дотационном» Артемовске», — иронизирует Рогов.

Российский журналист Руслан Осташко не исключает, что таким образом украинские боевики пытаются замедлить продвижение штурмовиков.

Как пишет RT, причиной взрывов мостов на северо-западе и северо-востоке, предположительно, могли стать опасения, что помимо уничтожения подразделений ВСУ, наступающие на Артёмовск подразделения ВС РФ планируют захватить арсеналы с вооружениями сразу нескольких крупных соединений украинской армии, оборонявших город. Речь может идти о тысячах противотанковых ракет, мин калибра 80 и 120 мм для миномётов, автоматических и ручных гранатомётах, средствах спутниковой разведки и связи 24, 93 и 63-й механизированных бригад.

Боевики очевидно понимают, что городу остается быть под их властью считанные дни, а потому уже ничего не жалеют и крушат из принципа «не достанься никому». пишет телеграм-канал readovka.

Сегодня же, 2 марта, стало известно, что российские военные практически полностью окружили город Артёмовск. Интернет облетели видеокадры, где трое пленных — пожилой мужчина и двое молодых людей — призвали украинского президента Владимира Зеленского позволить ВСУ уйти из города и вернуться к семьям. Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил, что получил приказ немедленно покинуть Артёмовск.

Комментируя ситуацию для ВСУ в Артёмовске, журналист Юрий Подоляка отметил: это вывод или бегство подразделений с территории Артёмовска.

«На украинское командование действуют две силы: Великобритания и США — разное понимание украинского кризиса, а также свои цели и задачи. Да, все они хотят поражения России. Но идеальный исход видят по-разному. Для британцев это война до последнего украинца. Для США — варианты переговоров с целью сдать Украину», — считает журналист.

После того как Артёмовск перейдёт под контроль Вооружённых сил России, российские бойцы смогут продолжить наступление сторону Северска и Славянска, считает военный эксперт и директор музея ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев выведет войска из Артёмовска.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что на подступах к Артёмовску ВСУ взорвали практически все мосты на подступах, сообщили в РИА Новости. Со ссылкой на свои источники, информационное агенство отмечает, что при отступлении украинская армия все взрывает, уничтожая инфраструктуру, обстреливают объекты в оставленных населенных пунктах под Артемовском.