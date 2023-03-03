Москва, 3 марта, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Употребление в пищу некоторых видов масел может вредить здоровью. Об этом, как передаёт «Медикфорум», сообщил диетолог Рори Баг.

IMAGO/Thomas Bartilla/Global Look Press Сковорода

По его словам, жарка продуктов на растительном масле может способствовать появлению атеросклероза, который приводит к образованию тромбов.

Диетолог посоветовал не жарить на кукурузном, соевом, подсолнечном, рапсовом масле и отдать предпочтение оливковому, поскольку оно не меняет своих свойств при нагревании.

Отметим, что некоторые диетологи советуют не отказываться от привычных масел, а смешивать их. Кроме того, ряд экспертов советуют жарить на кокосовом масле или масле авокадо.

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