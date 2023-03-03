Москва, 3 марта, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Врачи московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» 3 марта попробуют вывести фигуриста Романа Костомарова из медикаментозного сна, передает телеграм-канал «112» со ссылкой на осведомлённые источники.

Павел Бедняков/РИА Новости Роман Костомаров

Плазмоферез дает хорошие результаты, и врачи полагают, что есть шансы на выздоровление Костомарова, сказано в публикации. В течение нескольких дней предполагается наблюдать за состоянием фигуриста, чтобы выяснить, сможет ли организм самостоятельно поддерживать стабильное состояние.

26 февраля сообщалось, что состояние Костомарова начало улучшаться. Восстановление идет не резко, а постепенно, что является очень хорошим симптомом, отмечали источники «Спорт-экспресса».