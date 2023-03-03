Москва, , 13:51 — REGNUM Церемония прощания с журналистом и политологом Глебом Павловским состоялась 3 марта в траурном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Прощание с Глебом Павловским © Антон Денисов/РИА Новости

Проститься с Павловским пришли родственники, коллеги, друзья и знакомые, всего около 100 человек. В их числе были публицист Максим Кононенко, журналист Александр Куприянов, депутат Думы Сергей Шаргунов (КПРФ), социолог Александр Филиппов, социальный философ Александр Павлов.

Ранее было принято решение о кремации тела Павловского. Похороны состоятся позднее на Ваганьковском кладбище.

Павловский также известен как публицист и советский диссидент, основатель «Фонда эффективной политики».

Как сообщало ИА REGNUM, Глеб Павловский ушёл из жизни 26 февраля в возрасте 71 года. Политолог тяжело болел, последние дни провёл в хосписе.