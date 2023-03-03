Донецк, 3 марта 2023, 13:39 — REGNUM Киевские власти планируют вывести регулярные войска из Артёмовска (украинское название — Бахмут), мобилизованных это не коснётся. Об этом 3 марта заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Бахмут (Артемовск)
Бахмут (Артемовск)
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части, но, скорее всего, это коснётся именно регулярных войск», — сказал Гагин.

По его словам, мобилизованных бросят там, чтобы российские войска о них спотыкались и замедлили своё продвижение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гагин заявил, что российские силы практически взяли в окружение Артёмовск. По его словам, кольцо окружения смыкается.