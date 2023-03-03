Донецк, 3 марта, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Киевские власти планируют вывести регулярные войска из Артёмовска (украинское название — Бахмут), мобилизованных это не коснётся. Об этом 3 марта заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Сейчас есть сообщения, что противник собирается выводить некоторые воинские части, но, скорее всего, это коснётся именно регулярных войск», — сказал Гагин.

По его словам, мобилизованных бросят там, чтобы российские войска о них спотыкались и замедлили своё продвижение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гагин заявил, что российские силы практически взяли в окружение Артёмовск. По его словам, кольцо окружения смыкается.