Хинштейн рассказал об обнаружении иностранного оружия на месте диверсии под Брянском

Брянск, , 13:38 — REGNUM В Брянской области на месте диверсии обнаружены мины и оружие иностранного производства, в основном немецкого, сообщил 3 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

По его словам, «просвещённый Запад поставляет эти «орудия смерти» на Украину, чтобы террористы дальше использовали их против мирных российских граждан на российской же территории».

«Что это, как не прямое поощрение террористической деятельности?» — отметил депутат.

Напомним, 2 марта украинские диверсанты проникли в Брянскую область, где взяли в заложники несколько человек в магазине в селе Любечане. На территории Климовского района области они обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, из миномётов было обстрелено село Ломаковка. Пострадавших нет. На село Сушаны была совершена атака беспилотника, в результате загорелся один из домов.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, Западу необходимо раскачать ситуацию внутри России и отвлечь внимание от Артёмовска. Контроль российской армии в городе почти явный — подразделения уже там.