Киев, , 13:38 — REGNUM Суд на Украине приговорил к 12 годам лишения свободы лётчика Вооружённых сил России. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины в своём телеграм-канале.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, в марте 2022 года самолет Су-34, который пилотировал российский лётчик, упал под Харьковом. Пилоту удалось катапультироваться.

Российского военнослужащего обвинили в нарушении законов и обычаев войны. Он был приговорён к 12 годам лишения свободы. Имя летчика пресс-служба на указала.

По информации ТАСС, речь идёт о майоре Александре Красноярцеве.

Как передавало ИА REGNUM, по словам основателя ЧВК «Вагнер», российские военные практически полностью окружили город Артёмовск в ДНР.