Тольятти, Самарская область, 3 марта, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Российская компания «АвтоВАЗ» возобновила производство модернизированного автомобиля Lada Vesta, говорится 3 марта в телеграм-канале автогиганта.

Иван Шилов ИА REGNUM АвтоВАЗ

«Vesta нового поколения — флагман модельного ряда Lada, который уже в мае вновь появится в салонах всех наших дилеров и по праву займет лидирующие позиции на российском автомобильном рынке», — сказал президент компании Максим Соколов.

Производство самой популярной модели компании Lada Vesta нового поколения перенесено из Ижевска в Тольятти. Весной 2022 года выпуск данной модели пришлось приостановить из-за нехватки комплектующих.

Обновленная Lada Vesta получила обозначение NG (New Generation). Машина комплектуется более чем 200 деталями отечественного производства. Также поставки запчастей на АвтоВАЗ ведут партнёры из дружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта компания «АвтоВАЗ» подняла цены на некоторые модели Lada в среднем на 2%.

Так, цены на базовые комплектации Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus не изменились, а вот стоимость базовой Lada Niva Travel увеличилась на 1,6% (1 014 900 рублей), цена на Lada Niva Legend возросла до 821 900 рублей (плюс 2,6%).