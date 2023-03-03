Луганск, 3 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы России пресекли попытку ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении, сообщил 3 марта военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

ВСУ уже не в первый раз попытались контратаковать в районах населённых пунктов Макеевка, Невское и Краснопоповка (ЛНР) и отбить выгодные рубежи и позиции, с которых они были ранее вытеснены российской армией.

Артиллерийские и мотострелковые подразделения, а также специальные войска РХБЗ Вооруженных сил России пресекли контратаку. ВСУ понесли потери в живой силе и технике и вернулись на прежние рубежи, рассказал Марочко.

Днем ранее, 2 марта, в Министерстве обороны России сообщили, что на краснолиманском направлении за минувшие сутки было уничтожено до 160 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники — самоходная артиллерийская установка и семь бронированных машин.