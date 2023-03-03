Рогов: в раойне Запорожской АЭС были слышны не менее семи взрывов после обстрелов ВСУ

Энергодар, Запорожская область, , 13:17 — REGNUM В районе Запорожской АЭС произошло не менее семи взрывов после обстрелов города Энергодара со стороны ВСУ. Об этом 3 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Запорожская АЭС в Энергодаре © Евгений Биятов/РИА Новости

«В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы», — написал Рогов.

По его словам, звуки прилётов, которых было не менее семи, громче всего были слышны в районе промзоны, расположенной около АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил, что российская группа безопасности, которая ожидала экспертов МАГАТЭ на пути следования на ЗАЭС, попала под обстрел. Кроме того, были обезврежены мины-растяжки.