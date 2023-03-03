Al-Ain: Запад обеспокоен тем, как Россия преодолела беспрецедентные санкции

Абу-Даби, , 13:36 — REGNUM Экономика России выстояла, хотя Евросоюз принял девять пакетов антироссийских санкций, а в общей сложности против РФ введено более 6 тыс. различных ограничений. Такая устойчивость беспокоит Запад, сообщает арабское издание Al-Ain.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сокращение ВВП России в условиях продолжающейся спецоперации составило менее 2,5%, хотя за рубежом прогнозировали падение в 10-20%. При этом многочисленные санкции действуют в торговле, экономической, финансовой, военной и научной сферах. Кроме того, введён потолок цен в $60 за баррель на сырую нефть, поставляемую из России по морю, отмечает издание.

«Реальность, которая беспокоит Запад, заключается в том, что российская экономика сопротивляется «краху», предсказанному министром финансов Франции Бруно Лё Мэром после первых волн западных санкций в связи с началом спецоперации РФ на Украине», — говорится в статье.

В апреле 2022 года Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал сокращение российского ВВП на 18,5%, теперь он ожидает, что в 2023 году экономика РФ подрастёт на 0,3%, а в 2024-м году — на 2,1%.

Россия нашла новых покупателей природного газа — Турцию, Индию и Китай, а также продолжает поставлять газ в Европу через третьи страны. Это означает, что Москва выиграла, а европейцы — проиграли.

Отмечен резкий рост оборонного производства, увеличение сельскохозяйственного экспорта. Газовый, нефтяной, финансовый, торговый и технологический секторы пострадали от санкций, но российские компании уже адаптировались к новым реалиям. Страна наладила параллельны импорт западных товаров, перестроилась пищевая промышленность, говорится в статье.

Ранее польские СМИ отметили, что Запад не смог «разорвать в клочья» российскую экономику. Как сообщало ИА REGNUM, эксперты объяснили это местом, которое Россия занимает в мире, в частности, по поставкам сырья.