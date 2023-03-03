Москва, 3 марта, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предложил создать обновляемый перечень мемориальных объектов, утраченных в недружественных странах. Об этом он заявил 3 марта в ходе совещания по созданию реестра уничтоженных исторических памятников.

EPA/KRZYSZTOF SWIDERSKI/ТАСС Снос памятника «Благодарности Красной армии», установленного в городском парке в Глубчице в 1945 году в память о красноармейцах, погибших за освобождение Польши от нацизма

Он напомнил, что в конце января бюро высшего совета партии «Единая Россия» поручило начать работу по созданию реестра ранее разрушенных памятников СССР.

Нарышкин уточил, что речь идёт о цифровой платформе, в основу которой войдёт портал Российского военно-исторического общества «Место памяти». По его словам, на нём содержится информация о почти 90 тыс. памятников, которые расположены как внутри страны, так и за её пределами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предположительно, российский танк Т-72, экспонировавшийся на площади Свободы в Таллине, увезён «на хранение». Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей совместно с коллегами с Украины доставили в Таллин в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72. Однако после установки машины жители столицы начали приносить к ней цветы.