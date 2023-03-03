В ДНР рассказали об окружении Артёмовска
Артемовск, 3 марта 2023, 13:10 — REGNUM Город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР практически полностью окружён российскими военными, 3 марта сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram-канале.
«Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются», — сказал Пригожин.
Также он призвал киевские власти дать возможность подразделениям ВСУ покинуть город.
По его словам, в Артёмовске теперь воюет не профессиональная украинская армия. Вместо неё на линию фронта брошены старики и дети.
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