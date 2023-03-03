ДНР, 3 марта, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР практически полностью окружён российскими военными, 3 марта сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Подразделения ЧВК «Вагнер» практически окружили Бахмут, осталась одна дорога. Клещи сжимаются», — сказал Пригожин.

Также он призвал киевские власти дать возможность подразделениям ВСУ покинуть город.

По его словам, в Артёмовске теперь воюет не профессиональная украинская армия. Вместо неё на линию фронта брошены старики и дети.

Напомним, Артёмовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Город является важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

За город идут бои. На сегодняшний день российские войска взяли под свой контроль населённые пункты в пригородах Артёмовска, в том числе Клещеевку, Парасковиевку, Подгородное, Ягодное, Берховку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил об огромных потерях ВСУ в Артёмовске. По его словам, Киев лишился около 70% опытных военных в боях в районе Артёмовска.