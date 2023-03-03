Москва, 3 марта, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В Москве возбудили уголовное дело после обнаружения тел супружеской пары в квартире жилого дома. О этом 3 марта сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По её информации, на Ленинском проспекте в квартире жилого дома были обнаружены тела 49-летней женщины и 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Уточняется, что супруги снимали эту квартиру и долгое время не выходили на связь с родственниками и друзьями. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в Ростовской области 37-летнего жителя города Гуково заподозрили в покушении на убийство грудного ребёнка. В материалах дела указано, что 1 марта подозреваемый нанёс удары восьмимесячному сыну своей сожительницы.