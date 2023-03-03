Москва, , 13:05 — REGNUM На уходящей неделе telegram-каналы России писали про профессионального дегустатора шаурмы, музейный квест по поиску печей и туалетов, сожжение чучела Хагги Вагги и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Монстры Хагги Вагги RG72

Центральный федеральный округ

В Москве курьер заметил у дверей одной из квартир ботинки Prada, которые стоят 100 тысяч рублей. Недолго думая, он их померил, забрал и ушел. Полиция его ищет по записи камеры видеонаблюдения, пишет «Рай и мкАД». Остается неразгаданным вопрос, зачем хозяин обуви оставил такие дорогие ботинки на лестничной площадке.

В подмосковном Серпухове в подъезде многоэтажки появилось любопытное объявление. На нем написано: «Возьми листочек и колечко, когда хорошее настроение. (Я старалась.)» На отрывных частях — «Спасибо» — и самодельные колечки из бисера. «Страновед» передает, что в соцсетях предлагают номинировать автора объявления на звание психотерапевта года.

В Белгороде по случаю масленицы приготовили блинный торт из трех тысяч блинов. В качестве начинки — творожный сыр, белый шоколад, сливки и свежие фрукты. Потрудились повара местной сыроварни, знает «Белгородчина».

«Мы снова, так сказать, впереди планеты всей», — сообщает читателям «Липтаун»: в Липецкой области сожгли чучело знаменитого Хагги Вагги. Сожгли красиво: из огнемета, за что удостоились славы в интернете.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге молодые ученые придумали омолаживающий крем на основе паутины. В дело идет в том числе паутина огромных пауков-птицеедов. «Паучий» крем не только устраняет дефекты кожи, но и заживляет порезы. Первая линейка уже готова, создатели ждут патент», — рассказали «78 | Новости».

Тем временем коммунальщики привычно закрасили в Петербурге яркое граффити, где были Пушкин и Медный всадник. На их месте — грязно-серая стена. «Других актуальных задач у петербургских коммунальщиков зимой, видимо, нет», — недовольны «Записки декабриста». Скоро на серой стене появилась надпись с риторическим и актуальным вопросом: «А так нормально?».

В псковском музее сделали удивительную экскурсию-квест. Надо искать и отмечать на схеме места печей и… ретирад, то есть отхожих мест. Победители, сумевшие найти все старинные туалеты, получат памятные призы. «На наш взгляд, можно было бы пойти дальше и запустить квест по поиску действующих общественных туалетов в масштабах всего города. Ведь несмотря на все попытки городских властей, кардинально решить эту проблему в Пскове до сих пор так и не удалось», — иронизируют «Псковские причуды».

Приволжский федеральный округ

В Самаре новая фобия. По городу ходит слух, что жителей травят ядовитыми духами, пишет 63.ru. Якобы где-то в городе дамы предлагают прохожим понюхать пробники духов, после чего многие умирают. Слух получил такое распространение, что полиции пришлось дать официальный комментарий. Он ожидаемый: информация не соответствует действительности.

Южный федеральный округ

В центре Ростова-на-Дону заметили «двухэтажный» автомобиль. На большом «Гелендваген» стоял маленький автомобиль Smart. «Говорят, такая конструкция даже по городу каталась», — сообщает RostovInside. Как ни странно, в этом нет нарушения: по высоте допускаются габариты до четырех метров, а о том, что можно перевозить на крыше, правила молчат.

Северо-Кавказский федеральный округ

Полиция во время проверки Махачкалинского мясокомбината обнаружила комнату для… добычи криптовалюты. Там стояло 346 соответствующих аппаратов. «Только факты» пишет, что злоумышленник незаконно подключился к электросетям предприятия, ущерб превысил 1,4 млн рублей.

Уральский федеральный округ

«Темы Тюмени нашли интересное предложение по работе. Горожанин готов за тысячу рублей продегустировать шаурму и дать ей «объективную и субъективную оценку». Дегустатор утверждает, что умеет писать роскошные отзывы в «2ГИС» и «Яндекс. Карты». Кушать шаурму он готов не более двух раз в день, поэтому просить записываться заранее.

У жителей поселка под Тавдой возникла проблема, едва ли понятная большинству жителей страны. Они переживают, что закроют местную исправительную колонию. Дело в том, что это градообразующее предприятие, поясняет «Бажовский сказ». Вопрос пока решается.

В Арктику можно добраться на старом «Москвиче». Такой необычный круиз совершили два путешественника, проехав от Твери до Нового Уренгоя. Они преодолели около четырех тысяч километров за десять дней. KarlMarks передает, что трудностей оказалось немало: по дороге у машины отваливались детали, печка работала, когда хотела. Но путешественники доказали, что путешествовать абсолютно на всем и с любым бюджетом.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске установили рекорд России по игре в снежки, сообщает «Gornovosti Красноярск». Сражались сразу 558 человек. Про игру напишут в Книге рекордов России. Прошлый рекорд принадлежал Великому Устюгу: в сражении поучаствовали 412 человек.

Затейливо отпраздновали масленицу в новосибирском дельфинарии. Акул покормили блинами, пишет НГС. Впрочем, это были не обычные блины, а «блинные» деликатесы из кальмара.

Дальневосточный федеральный округ

На Чукотке сделали первую в мире марку из бивня моржа. Толщиной она всего в два миллиметра. На марке изображен один из самых любимых героев в преданиях народов Севера и воплощение духа Ворона — Кутх, передает «Северный город Норильск».

На Камчатке мошенники взломали аккаунты нескольких бывших и действующих краевых чиновников, и начали клянчить у пользователей денег. Выглядело непривычно. «Хотя, чему тут удивляться, чиновники — такие же люди. Совершить ошибку в интернете, к примеру, перейти по какой-нибудь ссылке, может кто угодно. От этого никто не застрахован», — считает «Мачо с Авачи». Вероятнее всего, взломщики даже не поняли, чьи аккаунты взломали.

В разных регионах свои признаки весны. На Колыме — большие трещины во льду на море. Они уже появились, и рыбакам приходится перепрыгивать через них, а на машинах переправляться по бревнам. «Ситуация как бы намекает, что в ближайшее время у сотрудников МЧС региона будет много работы», — прогнозирует «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.