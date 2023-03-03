Москва, 3 марта, 2023, 13:05 — ИА Регнум. На уходящей неделе Тelegram-каналы России писали про профессионального дегустатора шаурмы, музейный квест по поиску печей и туалетов, сожжение чучела Хагги Вагги и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

RG72 Монстры Хагги Вагги

Центральный федеральный округ

В Москве курьер заметил у дверей одной из квартир ботинки Prada, которые стоят 100 тыс. рублей. Недолго думая, он их померил, забрал и ушел. Полиция его ищет по записи камеры видеонаблюдения, пишет «Рай и мкАД». Остается неразгаданным, зачем хозяин оставил такие дорогие ботинки на лестничной площадке.

В подмосковном Серпухове в подъезде многоэтажки появилось любопытное объявление: «Возьми листочек и колечко, когда хорошее настроение. (Я старалась.)» На отрывных частях — «Спасибо» — и самодельные колечки из бисера. «Страновед» передает, что в соцсетях предлагают номинировать автора объявления на звание психотерапевта года.

В Белгороде по случаю Масленицы приготовили блинный торт из 3 тыс. блинов. В качестве начинки — творожный сыр, белый шоколад, сливки и свежие фрукты. Потрудились повара местной сыроварни, знает «Белгородчина».

«Мы снова, так сказать, впереди планеты всей», — сообщает читателям «Липтаун»: в Липецкой области сожгли чучело знаменитого Хагги Вагги. Сожгли красиво: из огнемета, за что удостоились славы в интернете.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге молодые ученые придумали омолаживающий крем на основе паутины. В дело идет в том числе паутина огромных пауков-птицеедов. «Паучий» крем не только устраняет дефекты кожи, но и заживляет порезы. Первая линейка уже готова, создатели ждут патент», — рассказали «78 | Новости».

Тем временем коммунальщики привычно закрасили в Петербурге яркое граффити, где были Пушкин и Медный Всадник. На их месте — грязно-серая стена. «Других актуальных задач у петербургских коммунальщиков зимой, видимо, нет», — недовольны «Записки декабриста». Скоро на серой стене появилась надпись с риторическим и актуальным вопросом: «А так нормально?»

В псковском музее сделали удивительную экскурсию-квест. Надо искать и отмечать на схеме места печей и… ретирад, то есть отхожих мест. Победители, сумевшие найти все старинные туалеты, получат памятные призы. «На наш взгляд, можно было бы пойти дальше и запустить квест по поиску действующих общественных туалетов в масштабах всего города. Ведь несмотря на все попытки городских властей, кардинально решить эту проблему в Пскове до сих пор так и не удалось», — иронизируют «Псковские причуды».

Приволжский федеральный округ

В Самаре новая фобия. По городу ходит слух, что жителей травят ядовитыми духами, пишет 63.ru. Якобы где-то в городе дамы предлагают прохожим понюхать пробники духов, после чего многие умирают. Слух получил такое распространение, что полиции пришлось дать официальный комментарий. Он ожидаемый: информация не соответствует действительности.

Южный федеральный округ

В центре Ростова-на-Дону заметили «двухэтажный» автомобиль. На большом Gelendwagen стоял маленький автомобиль Smart. «Говорят, такая конструкция даже по городу каталась», — сообщает RostovInside. Как ни странно, в этом нет нарушения: по высоте допускаются габариты до четырех метров, а о том, что можно перевозить на крыше, правила молчат.

Северо-Кавказский федеральный округ

Полиция во время проверки Махачкалинского мясокомбината обнаружила комнату для… добычи криптовалюты. Там стояло 346 соответствующих аппаратов. «Только факты» пишет, что злоумышленник незаконно подключился к электросетям предприятия, ущерб превысил 1,4 млн рублей.

Уральский федеральный округ

«Темы Тюмени» нашли интересное предложение по работе. Горожанин готов за 1 тыс. рублей продегустировать шаурму и дать ей «объективную и субъективную оценку». Дегустатор утверждает, что умеет писать роскошные отзывы в «2ГИС» и «Яндекс. Карты». Кушать шаурму он готов не более двух раз в день, поэтому просит записываться заранее.

У жителей поселка под Тавдой возникла проблема, едва ли понятная большинству жителей страны. Они переживают, что закроют местную исправительную колонию. Дело в том, что это градообразующее предприятие, поясняет «Бажовский сказ». Вопрос пока решается.

В Арктику можно добраться на старом «Москвиче». Такой необычный круиз совершили два путешественника, проехав от Твери до Нового Уренгоя. Они преодолели около 4 тыс. км за десять дней. KarlMarks передает, что трудностей оказалось немало: по дороге у машины отваливались детали, печка работала, когда хотела. Но любители приключений доказали, что путешествовать можно абсолютно на всём и с любым бюджетом.

Сибирский федеральный округ

В Красноярске установили рекорд России по игре в снежки, сообщает «Gornovosti Красноярск». Сражались сразу 558 человек. Про игру напишут в Книге рекордов России. Прошлый рекорд принадлежал Великому Устюгу: в сражении поучаствовали 412 человек.

Затейливо отпраздновали Масленицу в новосибирском дельфинарии. Акул покормили блинами, пишет НГС. Впрочем, это были не обычные блины, а «блинные» деликатесы из кальмара.

Дальневосточный федеральный округ

На Чукотке сделали первую в мире марку из бивня моржа. Толщиной она всего два миллиметра. На марке изображен один из самых любимых в преданиях народов Севера героев и воплощение духа Ворона — Кутх, передает «Северный город Норильск».

На Камчатке мошенники взломали аккаунты нескольких бывших и действующих краевых чиновников и начали клянчить у пользователей деньги. Выглядело непривычно. «Хотя чему тут удивляться, чиновники — такие же люди. Совершить ошибку в интернете, к примеру перейти по какой-нибудь ссылке, может кто угодно. От этого никто не застрахован», — считает «Мачо с Авачи». Вероятнее всего, взломщики даже не поняли, чьи аккаунты взломали.

В разных регионах свои признаки весны. На Колыме — большие трещины во льду на море. Они уже появились, и рыбакам приходится перепрыгивать через них, а на машинах переправляться по бревнам. «Ситуация как бы намекает, что в ближайшее время у сотрудников МЧС региона будет много работы», — прогнозирует «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.