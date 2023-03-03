Харьков, Украина, 3 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Харькове на военном кладбище №18 заканчиваются места для могил погибших солдат ВСУ, сообщает 3 марта Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В интервью изданию украинский нацгвардеец Владислав Сысоев подтвердил, что захоронений с его сослуживцами здесь «очень много».

Городские власти намерены расширить кладбище, где за государственный счёт военным ВСУ устанавливают памятники.

Общее количество могил на кладбище с 2017 года превысило 600 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что Киев направил инженерную технику в лесной массив в районе села Миньковка для заготовки новых братских могил.