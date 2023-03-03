Красногорск, 3 марта, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Сегодня, 3 марта, российский президент Владимир Путин в закрытом режиме проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он прокомментировал наиболее актуальные темы, в частности расследование теракта в Брянской области, и высказал отношение Кремля к награждению мальчика, раненного националистами при нападении на мирных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Накануне украинские диверсанты проникли в приграничный район и напали на мирных жителей Брянской области. Погибли двое жителей села Любечане Климовского района, ранен ребёнок. Представителей СМИ интересовали подробности расследования теракта. Сейчас выполняются собственные действия, наши силовые службы работают, сказал Песков. По его словам, сначала нужно всё точно выяснить и уже по результатам следствия сделать выводы.

«Решение о возможном запрете так называемого «Русского добровольческого корпуса» может быть принято только по результатам следствия», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отдельно в Кремле отметили смелость пострадавших от террористического нападения.

«Разумеется, мы все и в Кремле, и президент, мы восхищены геройством и мальчика, и мужчины (погибшего водителя «Нивы»). Вся страна гордится ими. Разумеется, каким-то образом их геройство будет отмечено», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Представителей СМИ интересовало, будет ли дополнительно проверяться надежность границы РФ после событий в Брянской области. В ответ Песков напомнил, что в регионе уже действует особый приграничный режим, принимаются дополнительные меры.

«Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению таких событий в будущем», — подтвердил Дмитрий Песков.

Также была обнародована позиция Кремля по поводу поставок вооружения Украине Германией. Песков отметил, что налогоплательщикам ФРГ будет тяжелее жить:

«Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений на Украину и склонять своих подопечных в Европе».

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента уверен, что поставки западного оружия Украине не повлияют на исход событий.

«Но то, что это сделает этот конфликт более затяжным и с более печальными последствиями для украинского народа, — это факт», — считает Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении военного положения в ряде регионов России, Дмитрий Песков 3 марта подчеркнул, что это прерогатива президента Российской Федерации. По его словам, в настоящее время по данному поводу никаких решений не принималось.