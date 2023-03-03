Москва, 3 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Совещание президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации традиционно пройдёт в закрытом режиме. Об этом 3 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности

«Сам Совбез, как всегда, будет проходить в закрытом режиме», — ответил он.

Песков затруднился сказать, будет ли открытой вступительная часть совещания Путина с Советом безопасности России.

«Не могу сказать. Иногда президент предпочитает обозначить тему, иногда он этого не делает», — заявил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, 3 марта президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации.