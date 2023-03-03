Донецк, 3 марта, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Российские силы практически взяли в окружение город Артёмовск (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 3 марта сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Югасов Владимир ИА REGNUM Битва за Артемовск

«Сейчас Бахмут — Артёмовск — взят практически в окружение. Наши находятся, действительно, в центре города», — сказал Гагин.

По его словам, кольцо окружения вокруг города смыкается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные практически полностью окружили Артёмовск. Он также призвал украинские власти дать подразделениям ВСУ возможность покинуть город.