Москва, 3 марта, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Российские власти примут меры для предотвращения событий, подобных теракту, произошедшему 2 марта в Брянской области. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению подобных событий в будущем», — сказал Песков.

2 марта украинские диверсанты проникли в приграничные районы Брянской области и напали местных жителей в сёлах Любечане и Сушаны. В ФСБ России сообщили, что проводятся мероприятия по уничтожению террористов. Позже в службе рассказали, что для недопущения жертв среди мирных населения диверсанты была выдавлены за границу, после чего по ним был нанесён артиллерийский удар.

В результате атаки погибли два человека, ещё несколько человек были ранены, в том числе 11-летний ребёнок. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФСБ опубликовала видео из сёл в Брянской области, которые подверглись нападению украинских диверсантов.