Москва, , 12:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин и все в Кремле восхищены подвигом 11-летнего мальчика Фёдора, который спас двоих детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области, сообщил 3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разумеется, мы все — и в Кремле, и президент — мы восхищены этим геройством и мальчика, и мужчины. Вся страна гордится ими», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли награждены погибший мужчина и ребёнок, спасший двух девочек.

Представитель Кремля добавил, что своевременно их геройство будет отмечено.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовском районе произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вёз детей в школу. 11-летний Фёдор получил ранения, но под обстрелами террористов смог вывести других двоих детей из машины. Мальчик был госпитализирован, сейчас он проходит лечение в областной больнице.