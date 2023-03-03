В Кремле восхитились героизмом мальчика, спасшего детей в Брянской области
Москва, 3 марта 2023, 12:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин и все в Кремле восхищены подвигом 11-летнего мальчика Фёдора, который спас двоих детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области, сообщил 3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что своевременно их геройство будет отмечено.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовском районе произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вёз детей в школу. 11-летний Фёдор получил ранения, но под обстрелами террористов смог вывести других двоих детей из машины. Мальчик был госпитализирован, сейчас он проходит лечение в областной больнице.