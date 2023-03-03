Москва, 3 марта, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Решение о возможном запрете так называемого Русского добровольческого корпуса может быть принято только по результатам следствия, заявил журналистам 3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Отвечая на соответствующий вопрос «Известий», Песков рассказал, что в настоящее время выполняются следственные действия.

Как сообщалось ранее, речь идет о сформированной на Украине организации, в которую входят граждане России, воюющие в составе ВСУ против Вооружённых сил России. Представители данной организации 2 марта взяли на себя ответственность за нападение на два села в Брянской области.

2 марта в ФСБ России сообщили, что в Климовском районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов. Позже в службе рассказали, что в целях недопущения жертв среди мирных жителей диверсанты были выдавлены за границу и уже на украинской территории по ним был нанесен артиллерийский удар.

В результате атаки диверсантов на мирных жителей в двух брянских селах погибли два человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Еще несколько человек были ранены. Президент России Владимир Путин назвал действия диверсантов терактом и отметил, что ответственность за него несут не только киевские власти, но и Запад.