Брюссель, 3 марта, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В Европе впервые с 23 августа 2021 года стоимость одного кубометра газа опустилась ниже $500. На это указывают данные лондонской биржи ICE.

ИА REGNUM Евро

За день общее снижение цены составило 3%.

Апрельские фьючерсы по индексу TTF в Нидерландах снизились до $498,5 за одну тысячу кубометров, или €45,4 за МВт•ч (на основании текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт•ч).

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 февраля в Евросоюзе при определённых условиях могут запускаться ограничения цен на газ из России. «Потолок» стоимости топлива будет динамическим, и предполагается его автоматическое отключение в случае, если цена топлива не будет превышать €180 за МВт•ч (около €1,85 тыс. за 1 тыс. кубометров).