Москва, , 12:49 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении военного положения в ряде регионов страны. Об этом он сообщил 3 марта в ходе встречи с журналистами.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это прерогатива президента Российской Федерации», — сказал представитель Кремля, уточнив, что в настоящее время по данному поводу никаких решений не принималось.

Днём ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предположил, что нападение диверсантов в Брянской области должно стать поводом для введения военного положения в некоторых регионах. Он также призвал привлечь к ответу семьи диверсантов, если они проживают в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовском районе произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погибли два человека. 11-летний мальчик получил ранения, жизнь ребенка вне опасности.