Москва, , 12:57 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дополнить Уголовный кодекс России положениями, вводящими ответственность за русофобию. Об этом 3 марта она сообщила в интервью телеканалу «Россия-24».

Татьяна Москалькова Duma.gov.ru

«Я думаю, что нужны специальные составы, которые бы сделали акцент на русофобию как, в общем-то, не только общественно опасное преступление, а часть политики в отношении государства, политики преступной в отношении российского государства», — заявила она.

Омбудсмен напомнила, что в настоящее время в России есть правовые основы для привлечения к ответственности за проявление русофобии, но они недостаточно работают. Речь идёт о статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и статье 12 УК «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Москалькова заявила, что дискриминация русскоязычных людей в мире так и не получила адекватной оценки со стороны международного правозащитного сообщества. Также она отметила, что санкции Европейского союза перечёркивают правозащитную дипломатию, которая позволяла помогать людям.