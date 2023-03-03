Бюджет России в марте недополучит 132 млрд рублей нефтегазовых доходов
Москва, 3 марта 2023, 12:39 — REGNUM По предварительным расчетам, в марте 2023 года бюджет России недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщили 3 марта в Министерстве финансов.
При этом предполагается продать иностранную валюту на общую сумму 119,8 млрд рублей. Отклонение от ожидаемого уровня доходов составит 12,3 млрд рублей.
Ранее Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства сообщило, что в январе 2023 года объем нефтегазовых доходов России сократился почти на 38%.