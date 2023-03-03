История вопроса

Закон «О федеральном бюджете на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов» называют главным финансовым документом России, он представляет собой «смету» доходов и расходов страны по ряду направлений. Характеристики документа базируются на основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Бюджет включает массу параметров: доходы, расходы, объем ВВП, размер внешнего и внутреннего долга, уровень инфляции, объемы Фонда развития и Фонда национального благосостояния, объемы межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, а также дотаций.