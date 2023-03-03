Москва, 3 марта, 2023, 12:39 — ИА Регнум. По предварительным расчетам, в марте 2023 года бюджет России недополучит 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов, сообщили 3 марта в Министерстве финансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

При этом предполагается продать иностранную валюту на общую сумму 119,8 млрд рублей. Отклонение от ожидаемого уровня доходов составит 12,3 млрд рублей.

Ранее Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства сообщило, что в январе 2023 года объем нефтегазовых доходов России сократился почти на 38%.